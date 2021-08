Vijf hardloopmythes ontkracht: dure schoenen en stretchen echt nodig?

Hardlopen is een eenvoudige manier om fitter te worden en conditie op te bouwen. Maar je kunt er ook gemakkelijk blessures van krijgen. Daarom kopen veel mensen dure schoenen, vermijden ze asfalt of beginnen ze met stretchen. Maar is dat eigenlijk wel goed? Sportarts Ruben De Gendt (UZ Gent) ontkracht bij HLN vier veelgehoorde hardloopmythes.

Moet je stretchen voor je begint?

Nee, misschien zelfs beter van niet. Koude of vermoeide spieren zouden mogelijk scheurtjes kunnen oplopen door stretchen. “Mijn advies? Heb je geen klachten, dan is stretchen voor of na het lopen niet nodig”, zegt sportarts Ruben De Gendt stellig. “Als je last hebt van klachten aan je kuiten of achillespezen kunnen specifieke stretchoefeningen wel soelaas bieden.” Kun je asfalt beter vermijden?

Volgens de sportarts hoef je niet per se om te rijden voor een zachte ondergrond in het bos. “Als je pas begint met hardlopen, train je nog niet zo lang en loop je niet erg ver. De impact blijft dus beperkt. Naarmate je meer ervaring opbouwt, raken je spieren en gewrichten bovendien gewend aan de belasting en zullen ze er dus beter mee om kunnen gaan." Moet je dure hardloopschoenen aanschaffen?

“Dat je moet investeren in dure schoenen om blessures te vermijden is absoluut niet waar”, zegt sportarts De Gendt stellig. “Maar ik zou wel aanraden om je loopschoenen verstandig te kiezen. Een goed paar ondersteunt je voeten op de juiste plaats. Waar dat is, hangt af van de manier waarop je je voet neerzet." Is twee dagen achter elkaar hardlopen een slecht idee?

Volgens de sportarts is het niet per se slecht om dagen achter elkaar te lopen als je maar niet te ver gaat. "Trek liever drie keer per week een half uur je loopschoenen aan, dan één keer anderhalf uur. Als dat betekent dat je door je drukke schema twee dagen na elkaar gaat trainen, dan is het maar zo."