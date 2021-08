De acht duurste voetballers aller tijden

Een voetballer die van club verandert, het is vermoedelijk nog nooit zo'n wereldnieuws geweest als afgelopen week toen Lionel Messi FC Barcelona verruilde voor Paris Saint-Germain. Hij gaat in de Franse hoofdstad 40 miljoen euro per jaar verdienen, maar vertrok wel transfervrij.

Daarom staat de Argentijnse voetbalvedette niet in dit lijstje. Wie er wel in staat is de Belgische spits Romelu Lukaku. Hij verhuisde deze week van Inter Milan naar Chelsea voor 115 miljoen euro. Daarmee wordt de 28-jarige topvoetballer de duurste voetballer aller tijden. In totaal is er in vijf transfers namelijk 327,6 miljoen euro voor de Belg betaald, blijkt uit cijfers van Transfermarkt.com. Daarmee staat hij boven de Braziliaanse superster Neymar die 310,2 miljoen euro kostte, ook al was dat maar na twee transfers.