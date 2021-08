Verstappen op Spa in de aanval op koppositie Hamilton

Max Verstappen start vanaf poleposition in de Grote Prijs van België op zijn favoriete circuit van Spa-Francorchamps. De Formule 1-coureur van Red Bull heeft daarmee een uitgelezen kans een aanval te doen de koppositie van Lewis Hamilton in de WK-stand. De titelverdediger van Mercedes heeft 8 punten voorsprong. Hamilton won vorig jaar de race in de Ardennen.

Verstappen was zaterdag de snelste in de natte kwalificatierace, die werd ontsierd door een zware crash van de Brit Lando Norris van McLaren. De Brit George Russell reed verrassend de tweede tijd in de auto van Williams en hij staat naast Verstappen op de voorste startrij. Hamilton reed de derde tijd en start achter Verstappen vanaf de tweede rij.

De race in België is de twaalfde in het kampioenschap van de Formule 1 en de eerste na de zomerbreak. De start is om 15.00 uur.