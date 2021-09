Wat maakt Botic van de Zandschulp zo goed? ‘Zijn tennis is fenomenaal’

25 is hij al, maar nu laat Botic van de Zandschulp voor het eerst op het hoofdpodium zien hoe goed hij kan tennissen. De boomlange tennisser bereikte gisteren de kwartfinale van de US Open ten koste van de Argentijnse Diego Schwartzman, de nummer 11 van de wereld.

De vergelijking met Martin Verkerk is snel gemaakt. Die bereikte op ongeveer dezelfde leeftijd uit het niets in 2003 de finale van Roland Garros. Zover is het nog niet voor de speler uit Veenendaal, maar lekker gaat het wel.

Volgens NOS-commentator Marcella Mesker is Van de Zandschulp een heel complete tennisser. "Zijn tennis is fenomenaal", zegt ze in Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Scorend vermogen, uithoudingsvermogen, licht voetenwerk en de power van een grote vent."

"En dan het tennisinstinct dat hij heeft. Volleren aan het net, lobjes, stopvolleys, een dropshotje. En dan weer zo'n streep van een forehand of een ace van een service. Hij heeft het complete spel."

Maar vanwaar deze omslag ineens? "Hij heeft twee jaar geleden een goede stap gezet door op aanbeveling van de man die hem heeft opgeleid, Remco Schreurs, toch weer aan te sluiten bij de KNLTB. Dat heeft hem, denk ik, enorm geholpen", aldus zijn coach Michiel Schapers.

Mesker denkt dat Van de Zandschulp een knop heeft omgezet in zijn hoofd. "Hij heeft de discipline gevonden om iedere dag zijn huiswerk te doen."