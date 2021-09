Alexander Zverev heeft vermoedelijk zijn vriendin mishandeld. In het tennis geeft dat niet

Alexander Zverev, een 24-jarige toptennisser uit Duitsland, heeft net de finale van de US Open niet gehaald. Hij verloor nipt van Djokovic. Zodoende blijft het tennis bespaard dat een vermoedelijke vrouwenmepper de eerste grand slam van 2021 wint. Zijn ex-partner, Olya Sharypova, heeft gedetailleerde verklaringen afgelegd over zijn vermeende buitengewoon akelige gedrag.

In een interview met Racquet in november en Slate in augustus, beschreef Olya Sharypova, dat hij haar sloeg, wurgde en mishandelde tijdens hun 13 maanden durende relatie, ook in toernooihotels. Ze vertelde ook over de pogingen van Zverev om te controleren wie ze zag en wat ze deed - klassieke tekenen van huiselijk geweld - en dat hij haar zei: "Ik hoop dat je sterft ... maar niet in mijn kamer." Sharypova bood sms-berichten, foto's van blauwe plekken en getuigenverklaringen aan ter ondersteuning van haar aangifte.

Voor de tennisbobo's was dat geen reden om iets te ondernemen. In tegendeel: Zverev is nog steeds een van de dragers van een PR-campagne van de tennisbond.