Britse tennisster Raducanu (18) pakt titel op US Open

De Bitse tennisster Emma Raducanu heeft op de US Open haar sensationele zegereeks bekroond met de titel. De 18-jarige nummer 150 van de wereld was in de finale met 6-4 6-3 te sterk voor de één jaar oudere Canadese Leylah Fernandez, de mondiale nummer 73. Het was de eerste keer sinds de US Open van 1999 dat twee tieners tegenover elkaar stonden in de finale van een grand slam. 22 jaar geleden namen Serena Williams en Martina Hingis het in New York tegen elkaar op als tieners. De onervaren finalisten begonnen goed in het Arthur Ashe Stadium en vanaf het eerste punt was er sprake van een echte strijd. Raducanu liep na een lange tweede game meteen uit naar 2-0, maar Fernandez kwam direct terug. Het ging tot 5-4 gelijk op, waarna de Britse in de tiende game haar vierde setpunt benutte. In de tweede set liep Raducanu met indrukwekkend en agressief tennis uit naar 5-2. Ze kreeg twee wedstrijdpunten op de service van de linkshandige Fernandez, maar de Canadese werkte die weg. Een game later mocht Raducanu voor de titel serveren. Toen ze tegen een breakpoint aankeek, liep ze een wond aan haar knie op, waardoor ze een medische behandeling moest ondergaan. Na de onderbreking liet Raducanu zich niet afleiden en ze maakte het na een uur en 51 minuten op haar derde wedstrijdpunt af met een ace. Ze ging vol ongeloof gestrekt op de baan liggen, waarna ze snel onder begeleiding van beveiligers haar team opzocht op de tribunes. Voor Raducanu, afkomstig uit het kwalificatietoernooi, was het pas haar tweede grandslamtoernooi uit haar loopbaan. Ze deed in de zomer op basis van een wildcard mee aan Wimbledon, waar ze al de vierde ronde haalde. Inclusief de kwalificaties speelde Raducanu in New York tien partijen en ze verloor in die wedstrijden geen set.