Hebben rokjes in het vrouwenhockey hun langste tijd gehad?

De eerste topclub is overtuigd. Bij de Utrechtse hockeyclub U.S.H.C. mogen vrouwen bij de club ook een broek aan en mannen een rokje. Van de Hockeybond mag het ook.

‘Vanuit de KNHB zijn er geen voorschriften over het dragen van een broek of rok voor een specifiek geslacht. Dat is geen punt van discussie’, zegt woordvoerder bij de Nederlandse hockeybond Michelle Schiphorst tegen De Volkskrant.

Het is een nieuwe stap om kleding in de sport minder seksistisch te maken. Bij de Olympische Spelen droeg een deel van de turnsters andere kleding dan de niemendalletjes die in het vrouwenturnen gebruikelijk zijn.

Ook de bikini's bij het beachvolleybal staan ter discussie.