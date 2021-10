Dubbele breuk Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten kwam hard ten val tijdens de eerste vrouwen-editie van Parijs Roubaix. Ze moest naar het ziekenhuis voor onderzoek. Daar bleek dat ze haar schaambeen heeft gebroken.

In een reactie op Twitter schrijft een sombere Van Vleuten: „Voor mij geen gelukkig einde van 2021. Stomme crash. Wilde gewoon veilig naar de finish... Het resultaat is een op 2 plaatsen gebroken schaambeen en een lang verblijf op bed in het vooruitzicht. Dag vakantie. Dag opladen. Ik heb dit vaker gedaan maar de energie raakt op.”

In Tokyo werd Van Vleuten Olympisch kampioen tijdrijden.