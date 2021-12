Verstappen: in de Mercedes van Hamilton was ik al lang kampioen

Max Verstappen denkt dat hij dit seizoen "al lang" wereldkampioen was geworden als hij in de Mercedes van Lewis Hamilton had gereden. De 24-jarige Nederlandse coureur van Red Bull gaat zondag met evenveel punten als de Brit de slotrace in Abu Dhabi in. In een interview in De Telegraaf zegt Verstappen dat hij zichzelf de beste coureur in de Formule 1 vindt. "Ik vind wel dat je er zo in moet staan, als je Formule 1-coureur bent. Dus zeg ik: ja, absoluut! Maar ik hoef dat niet te horen van iemand anders. Die erkenning heb ik niet nodig", aldus Verstappen. "Ik vind het veel belangrijker wat ik zelf denk en wat de mensen vinden die dicht bij mij staan. Als ik in zijn auto had gezeten, was het seizoen allang beslist geweest." Verstappen kreeg kritiek op zijn manier van racen in de afgelopen grands prix. Hij voerde op de circuits felle gevechten met Hamilton en ze belandden daardoor beiden al een paar keer buiten de baan. Het leverde Verstappen afgelopen week in Saudi-Arabië twee tijdstraffen van in totaal 15 seconden op. "De laatste wedstrijden moet ik meer verdedigen, omdat we wat langzamer zijn. Ik heb nu niet de luxe om een voorsprong te controleren of weg te rijden. En ja, ik doe er alles aan om te winnen. Als ik zo niet denk, kan ik beter thuisblijven. Wanneer ik die instelling niet had gehad, zaten we hier ook niet met een gelijk aantal punten. Dan was hij al kampioen."