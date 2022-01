Volgens Djokovic heeft zijn agent fout gemaakt bij visumaanvraag

De beslissing over deelname van Novak Djokovic aan de Australian Open wordt niet eerder dan donderdag genomen. Dat meldt het Australische persbureau AAP. Nieuwe mededelingen van de Servische nummer 1 van de wereld over zijn eerdere verklaringen geven volgens het betreffende ministerie reden tot nader onderzoek. "Dit is van invloed", aldus een mededeling van de overheid.

De advocaten van Djokovic hebben extra informatie verstrekt over zijn visum, zei het Australische ministerie van Immigratie eerder. De speler heeft bij het invullen van inreisformulieren mogelijk "misleidende informatie" gegeven. De toptennisser zou bijvoorbeeld hebben aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. De Serviër werd eind vorige maand echter in onder meer Spanje gesignaleerd.

Djokovic sprak van een vergissing van zijn agent en bood excuses aan. Op het geven van valse of misleidende informatie staat een straf in Australië. Djokovic verbleef eerder in een quarantainehotel, omdat hij bij binnenkomst in Australië geen visum kreeg. Hij dacht voldoende te hebben aan een gezondheidsverklaring om af te komen van de verplichting tot vaccinatie. Na tussenkomst van de rechter mocht hij alsnog Australië in. In afwachting van het besluit van de minister bereidt hij zich inmiddels voor op deelname aan de Australian Open.