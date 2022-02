Ireen Wüst deed het weer. Op haar laatste Spelen reed ze een daverende 1.53,28. Dat was sneller dan alle andere rijdsters. De rijdsters die na haar reden kwam niet aan haar tijd.

In de laatste rit kon de Japanse favoriet Miho Takagi bijna over de tijd van Wust heen gaan. Maar op de eindstreep was ze 0.44 seconden trager

Goud voor Wust.