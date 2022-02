Shorttracksters na olympisch goud: dit was ook Lara’s droom

Trots en ongeloof beheersten de Nederlandse shorttracksters nadat ze op de Winterspelen van Beijing het goud hadden veroverd op de aflossing. "Ik heb de longen uit mijn lijf geschreeuwd, ik heb nu last van mijn keel. Ik ben zo trots op die meiden", zei Suzanne Schulting, die met Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer Nederland de zesde gouden medaille had bezorgd, bij de NOS.

En natuurlijk werd er ook gerefereerd aan Lara van Ruijven, de shorttrackster die in juli 2020 overleed aan de gevolgen van een auto-immuunreactie. "Voor de rit keek ik even naar boven, of ze ons kracht kon geven", vertelde Van Kerkhof, die amper kon bevatten wat haar was overkomen. "We rijden voor mijn gevoel ook nog steeds achter haar. Ze is erbij."

Schulting, die eerder al goud veroverde op de 1000 meter in Pyeongchang 2018 en die olympische titel in Beijing prolongeerde, vertelde dat er vooraf nog gepraat is over Van Ruijven. "Dat is echt wel benoemd. We hebben er ook hier bij stilgestaan en er was hier en daar een traantje. Lara zit in ons hart. Ze zal trots op ons neerkijken. Dit was ook haar droom."

Poutsma, die meteen de koppositie veroverde, was ook vol ongeloof. "Ik moet het nog een paar keer hardop zeggen: we zijn olympisch kampioen." Velzeboer zag even een Chinese passeren, maar loste dat meteen weer op. "Ik was iets te vroeg 'ingekomen' en zij maakten gebruik van de ruimte. Het was een momentje van stress, maar ik kon er meteen weer langs en sloeg een enorm gat. Dat was een opluchting. Het is er allemaal op het juiste moment uitgekomen. Dit is geweldig."