Gouden schaatser Krol ‘zielsgelukkig’ na droom die uitkomt

Schaatser Thomas Krol is "ziels-, ziels-, zielsgelukkig" met zijn gouden medaille op de olympische 1000 meter. Krol kwam als eerste van de drie Nederlandse favorieten in actie en moest na zijn rit nog tien minuten wachten tot hij kon juichen. "Dat was ontzettend spannend", aldus de olympisch kampioen bij de NOS. Zijn Spelen in Beijing noemde de 29-jarige Deventenaar geslaagd, nadat hij eerder al zilver had gepakt op de 1500 meter.

Krol had niet het gevoel dat zijn tijd van 1.07,92 genoeg zou zijn voor het goud. "In tegenstelling tot bij de 1500 meter, dat was wel een grappige paradox. Toen dacht ik dat het genoeg was, maar redde ik het niet. Nu was het andersom." Op de 1500 meter bleek landgenoot Kjeld Nuis sneller. "Nu voelde mijn rit fantastisch, foutloos en supersnel. Na mijn race dacht ik: jeetje, ik had echt wel iets sneller verwacht." Zijn gouden medaille noemde Krol "gewoon een droom die uitkomt".