Femke Bol trakteert FBK Games met zege op 400 horden

Femke Bol heeft de FBK Games getrakteerd op een Nederlandse zege. De winnares van olympisch brons won de 400 meter horden in 53,94 seconden. Die tijd was een record voor het atletiekgala in Hengelo, maar geen persoonlijk record voor Bol. Haar toptijd staat op 52,03, vorige zomer gelopen op de Spelen in Tokio. Anna Rizjikova uit Oekraïne eindigde in de race op een straatlengte afstand als tweede in 55,62. Bol was vorige week in Ostrava al buitengewoon snel op de incourante 300 meter horden. Met een tijd van 36,86 seconden haalde ze bijna 1,5 seconde van het wereldrecord op deze afstand.