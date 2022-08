Jutta Leerdam en Koen Verweij uit elkaar

Schaatsers Koen Verweij en Jutta Leerdam zijn niet langer een liefdeskoppel. Dat laat Leerdam weten op haar Instagram.Leerdam schrijft dat ze Verweij dankbaar is voor de mooie jaren, maar dat ze onlangs de beslissing heeft genomen om een punt achter de relatie te zetten. ,,We zitten in verschillende fases van ons leven en zijn niet meer de match die we ooit waren. Ik gun hem het allerbeste"