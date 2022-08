Gesink wacht mooie dag in leiderstrui Vuelta

Voor Robert Gesink wordt de tweede etappe van de Ronde van Spanje een bijzondere ervaring. De renner van Jumbo-Visma mag voor het eerst in zijn lange loopbaan de weg op in de leiderstrui in een grote ronde. Dat gebeurt in Den Bosch waar de renners zaterdag om 13.15 uur van start gaan. Het is de tweede van drie Vuelta-etappes op Nederlandse bodem. Het is een rit over 175 kilometer, waarbij via Altena en Zaltbommel koers wordt gezet richting Rhenen. Kort nadat het peloton daar is gepasseerd volgt op de Amerongse Berg de sprint om het eerste punt voor het bergklassement. De finish wordt rond half 6 verwacht op het Utrecht Science Park.