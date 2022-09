Zege Pedersen in Vuelta, vallende Roglic wint tijd op Evenepoel

Mads Pedersen heeft de zestiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Deen was in een relatief vlakke rit, die over 189,4 kilometer van Sanlúcar de Barrameda naar Tomares ging, de snelste van een groepje van vier man. Danny van Poppel finishte als derde in de rit met een zeer hectisch slot. De etappe leek af te stevenen op een massasprint, totdat de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma er op 2,5 kilometer van de finish vandoor ging. Hij kreeg de vier sprinters met zich mee en het peloton bleef het antwoord schuldig. Op enkele honderden meters van de finish ging Roglic hard onderuit en daarbij liep hij flink wat verwondingen op. Roglic krijgt echter dezelfde eindtijd achter zijn naam als de vier sprinters, omdat de valpartij plaatsvond in de laatste 3 kilometer. De kopman van Jumbo loopt zo wat tijd in op Remco Evenepoel. De Belgische klassementsleider reed lek in het slot van de rit, maar ook dat gebeurde in de laatste 3 kilometer van de race. Evenepoel krijgt zo naar alle waarschijnlijkheid dezelfde eindtijd als het peloton, dat 8 seconden later finishte dan Pedersen en de andere sprinters en dus Roglic.