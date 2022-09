Van der Poel uit de koers na halve nacht in politiecel

Mathieu van der Poel is zondag op de slotdag van de WK wielrennen in Australië opgestapt. Dat deed hij nadat hij slechts 30 van de 267 kilometer van de wegrace had afgelegd. De Nederlandse kopman had een slechte nacht gehad vanwege een incident in het hotel waar hij verbleef. Hij werd meegenomen door de Australische politie en lag pas om 04.00 uur weer in bed.

"Dit is een ramp, maar ik kan er niets meer aan veranderen", zei Van der Poel voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Belgische zender Sporza. De wielrenner vertelde dat hij zaterdagavond (lokale tijd) vroeg in bed lag vanwege de wegrace zondag. "Heel veel kinderen op de gang van mijn kamer vonden het nodig om continu aan te kloppen, terwijl ik wou slapen voor een belangrijke dag. Na een paar keer was ik er klaar mee. Ik heb niet zo vriendelijk gevraagd om te stoppen. Daarna hebben ze de politie gebeld en werd ik meegenomen", vertelde Van der Poel.

Hij mocht pas uren later weer terug naar zijn hotel. "Ik probeer er het beste van te maken. Het is op weinig slaap dat ik zal koersen, ik hoop dat ik het op adrenaline kan doen. Leuk was het zeker niet. Het is wat het is, ik moet het ermee doen", zei hij daarover.

Volgens Christoph Roodhooft, zijn manager bij de ploeg Alpecin-Deceuninck, moet Van der Poel sowieso tot dinsdag in Australië blijven om voor te komen. Roothoofd bevestigt de uitspraken van Van der Poel: "Recht tegenover zijn kamer waren twee kamers waar kinderen zaten. Mathieu is om 21.00 uur gaan slapen, maar lag drie uur later nog wakker omdat er continu herrie op de gang was. Daarbij werd op deuren geklopt. Toen dat bij hem voor de derde keer gebeurde, is hij naar buiten gegaan. Het bleek dat er geen ouders bij waren. Mathieu is boos uitgevallen. Daarna is blijkbaar de politie gebeld en moest hij een verklaring afleggen", aldus Roodhooft. Volgens Roothooft is ook Van der Poels paspoort ingenomen, maar dat zou om een 'standaardprocedure' gaan.

Eerder deze week zei Van der Poel nog dat hij hoopte de regenboogtrui zondag te kunnen pakken.