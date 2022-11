Succesvol oud-wielrenner Pieter Weening voor politierechter vanwege mishandeling

Ex-profwielrenner Pieter Weening (41) staat vandaag voor de politierechter in Leeuwarden vanwege een vechtpartij met de broer van zijn ex-vrouw afgelopen kerst. Zijn ex-zwager staat ook terecht vanwege het geweldsincident.

Weening zou zijn ex en haar broer in zijn eigen huis hebben mishandeld en bedreigd vanwege onenigheid over de opvoeding van hun kinderen. De wielrenner liep zelf een kaakbreuk op en zou hierna om zich heen hebben geslagen. Het drietal had al lange tijd problemen met elkaar, bleek uit de zitting. De advocaat van Weening pleit voor vrijspraak omdat de Fries zou hebben gehandeld uit zelfverdediging.

Pieter Weening was van 2004 tot 2020 profwielrenner bij Rabobank, Orica en Roompot, en won etappes in vele rittenkoersen, waaronder de Tour de France en de Giro d'Italia. Ook won hij het eindklassement in de Ronde van Polen en de Ronde van Noorwegen.