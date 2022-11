Mario bestormt wederom het veld tijdens WK en krijgt geen straf van FIFA of Qatar

Mario 'De Valk' Ferri is geen onbekende in de voetbalwereld. Hij bestormde al veel vaker het veld tijdens voetbalinterlands, maar gisteren tijdens Portugal – Uruguay verzorgde hij zijn indrukwekkendste optreden op het wereldpodium, terwijl hij drie statements tegelijk uitdroeg.

En waar is hij nu? Vele mensen vreesden dat hij ergens diep in een Qatarese kerker zou worden opgesloten en de sleutel weggegooid, maar niets is minder waar: De Italiaanse serie-veldbestormer krijgt geen straf van de FIFA en zit niet meer vast, vertelt de Italiaanse ambassade in Qatar tegen RTL Nieuws. "Hij is vrij snel na het incident vrijgelaten. Hij heeft geen boete gekregen en mag in Qatar blijven."

Ferri onderbrak het WK-duel kort, toen hij in een supermanshirt met de tekst 'Save Ukraine' en 'Respect for Iranian woman' over het veld sprintte en daarbij met een regenboogvlag wapperde. Routineus drapeerde hij de vlag voor de voeten van de scheidsrechter.

Ferri rende in 2009 al het veld op tijdens een oefenwedstrijd tussen Oranje en Italië. Hij eiste dat de Italiaanse aanvaller Antonio Cassano in de WK-selectie van 2010 zou komen. Toen bondscoach Lippi hier geen gehoor aan had gegeven, was er 'Lippi i told you so' te lezen op zijn shirt tijdens een volgende bestorming van hem na de uitschakeling van de 'Azzurri' op het WK in Zuid-Afrika.

Hier is Ferri te zien tijdens het WK 2014 in Brazilië terwijl hij 'Save Favelas Children' uitdraagt en de Belgische sterspeler Kevin de Bruyne een hand geeft. Mario 'De Valk' Ferri heeft 135.000 volgers op Instagram: