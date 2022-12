Psycholoog Annemieke Zijerveld maakte Denzel Dumfries weer ‘fris in zijn hoofd’

Denzel Dumfries, de held van Oranje tegen de VS, vertelde dat hij een sportpsycholoog bezoekt om zijn hoofd op orde te houden. Die psycholoog is Annemieke Zijerveld.

„Je brein is het vertrekpunt van alles”, zegt Zijerveld tegen De Limburger. . „Iedere actie die een speler maakt, wordt geïnitieerd door het brein. Als je veel stress of angst ervaart, krijg je vertraging in dat systeem en zal de uitvoering van een actie nooit perfect zijn. Dat zie je aan spelers die in één keer een bal spelen waarvan je denkt: hoe kan dát nou? Of dat een penalty zo slecht wordt genomen dat je het gevoel hebt dat je het zelf beter had kunnen doen.”

„Ik houd de gesprekken met mijn cliënten strikt geheim, maar kan wel in grote lijnen vertellen hoe wij in zo’n fase te werk gaan”, zegt Zijerveld. „Vooropgesteld komen sporters niet alleen bij een psycholoog omdat ze een mentaal probleem hebben. Het overgrote deel wil op het moment suprême gewoon de best mogelijke focus hebben, zodat ze zich niet laten afleiden door alle randzaken die op de loer liggen. Meestal starten we daarom ruim voor zo’n toernooi al met het leggen van de basis, waardoor je elkaar leert kennen en een speler genoeg tijd heeft om zijn brein te trainen. Als er dan tijdens het event toch een bepaalde angst insluipt of een speler zit niet in het moment, draai ik alleen aan wat knopjes en dan zijn we er vaak al.”

Ze ondersteunt ze het Amerikaanse leger rond zware missies. „Als mensen niet lekker in hun vel zitten, laat ik ze eerst hun verhaal doen”, vervolgt de Amerikaans-Nederlandse deskundige tegen De Limburger. „Hierdoor vlakt de emotie af en voelen ze zich vaak al beter. Daarna kijken we heel zakelijk naar: wat is je strijdplan, met welk doel ben je op zo’n belangrijk toernooi, wat zijn je werkzaamheden en wat maakt jou beter dan iemand anders die op dezelfde positie speelt? Vaak komen spelers dan al met concrete antwoorden. Vervolgens schuiven we alle randzaken terzijde en richten we onszelf alleen nog op die hoofdpunten. Op die manier kom je in het moment, zit het vooraan in je brein en is het alleen nog een kwestie van opdagen en uitvoeren.”