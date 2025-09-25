Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

De offers die Russische burgers moeten maken voor de oorlog in Oekraïne stapelen zich op. Naast alle doden en gewonden op het slagveld stuitten ze ook steeds vaker op lege schappen en tankstations die droogstaan. Vanaf 1 januari gaan de belastingen ook nog eens omhoog.

Het Kremlin verhoogt de btw namelijk van 20 naar 22 procent, zo meldt zakenkrant Kommersant in een bericht dat later weer werd verwijderd. De maatregel moet zo'n 1,3 biljoen roebel opleveren –omgerekend 15,5 miljard dollar – aldus The Moscow Times.

Verlaagde groeiverwachting

De verhoging maakt deel uit van een meerjarenbegroting waarmee Rusland de enorme kosten voor de oorlog in Oekraïne en de verdediging van het moederland wil betalen. Opvallend is dat de belastingverhoging gebaseerd is op een document van het Russische ministerie van Financiën. Daarin werd ook de groeiverwachting voor de economie opnieuw verlaagd. Dit jaar komt die uit op slechts 1 procent, terwijl eerder nog 2,5 procent werd voorspeld. Voor 2026 wordt zelfs maar 0,5 procent groei voorzien.

Economische tegenwind

Het contrast met de woorden van president Vladimir Poetin is groot. Hij verklaarde vorige week dat de groei bewust wordt afgeremd om de inflatie te beteugelen. De btw-verhoging werkt juist de andere kant op: die stuwt de prijzen verder omhoog. Bij de vorige verhoging in 2019 steeg de inflatie met 0,6 procent, berekende de centrale bank van Rusland.

Gebroken belofte

Eerder beloofde Poetin dat hij de btw niet zou verhogen. Maar de oplopende kosten van de oorlog en de gaten in de staatskas maken de maatregel onvermijdelijk. Volgens het ministerie van Financiën zal de stap een “gematigde en beperkte” invloed hebben op de consumentenprijzen.

Begrotingstekort

De btw is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Russische staat. Dit jaar komt al 40 procent van de overheidsinkomsten uit deze belasting . Toch kampt het Kremlin met enorme tekorten: in de eerste helft van dit jaar bedroeg het begrotingstekort al 60 miljard dollar.

Kortom: Russische huishoudens moeten dieper in de buidel tasten om Poetins oorlogseconomie draaiende te houden.