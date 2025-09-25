Vaak worden mensen de baas omdat je goed zijn in het verkeerde. Een uitstekende journalist wordt hoofdredacteur, de beste campaigner wordt premier. En in het bedrijfsleven is je vermogen je bazen te slijmen vaak doorslaggevend.

Een briljante leider herken je niet aan de luidste stem of het paradepaardje van de afdeling, maar aan een reeks psychologische eigenschappen die écht het verschil maken. Wil je weten hoe je een prima leider of baas spot? Let dan op deze zeven cruciale kenmerken: