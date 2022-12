Zin in een nieuwe hobby? Probeer vechtjongleren of speelgoedpaardrijden

Ben je het voetballen of tennissen in de barre kou zat? Misschien is Combat Juggling (vechtjongleren) of Hobby Horse Riding (speelgoedpaardrijden) wat voor jou.

De ietwat zonderlinge sporten zijn uit het buitenland overgewaaid en kunnen nu ook in ons land worden gedaan. Zo is afgelopen mei bij Almeersch Hippisch Centrum Almere-Buiten voor het eerst de nieuwe hobby horse riding-baan in gebruik genomen. “Sta jij ingeschreven en heb je een eigen stokpaardje? Neem hem maar mee”, schrijven de organisatoren op Facebook.

Finland is het Mekka van het speelgoedpaardrijden. Er zijn alleen in dit Scandinavische land al meer dan 10.000 jonge speelgoedpaardrijders te vinden. Er is een documentaire over de eigenaardige sport gemaakt, genaamd Hobby Horse Revolution.

Het vechtjongleren lijkt zijn oorsprong te hebben in Amerika, al heeft de Nederlandse vechtjongleur Rob van Heijst ook in de top vijf gestaan van de wereld. Twee teams nemen het tegen elkaar op. Tien tegen tien spelers; dertig tegen dertig vechtknotsen die continu door de lucht vliegen.

De sport wordt ook één tegen één gespeeld. Het doel van het spel is om de jongleercyclus van je tegenstander te verstoren, door met een van je eigen knotsen een knots van een tegenstander weg te rammen, zonder dat je zélf stopt met jongleren.