Waarom de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko zo beladen is: het Franse aanzien is tanende

Vanavond speelt Marokko tegen Frankrijk. Het is misschien wel de meest beladen wedstrijd van het WK. "Voetbal is politiek, zeker tussen deze twee landen", klinkt het op een populaire voetbalsite.

Tussen 1912 en 1956 was Marokko een protectoraat van Frankrijk. Dat is niet hetzelfde als een kolonie. Hoewel Frankrijk de baas was in het Noord-Afrikaanse land bleven instituties en het staatshoofd behouden. Ook na 1956 behield Frankrijk veel invloed in Marokko. Veel wetten zijn op Franse leest geschoeid en de tweede taal is nog altijd Frans.

Maar de afgelopen jaren verliest Frankrijk aan status in Marokko. Marokkanen willen meer afstand en ouders willen liever dat hun kinderen op school Engels leren dan Frans.

Marokkanen in Frankrijk

Op dit moment wonen er zo'n 800.000 Marokkanen in Frankrijk die in Marokko zijn geboren. Tweede en derde generaties Marokkanen worden dus niet meegerekend.

Van het Marokkaanse voetbalteam zijn er veertien spelers in het buitenland geboren en getogen. Andersom zijn er heel veel Franse spelers met Afrikaanse wortels. De Marokkanen zeggen dan ook wel grappend over de wedstrijd: "Het zijn Europese Afrikanen versus Afrikaanse Europeanen."