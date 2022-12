Frans relletje op finaledag WK: ‘Benzema werd weggestuurd uit Qatar door trainer Deschamps’

Gouden Bal-winnaar Karim Benzema (34) raakte vlak voor de start van het WK in Qatar geblesseerd op de training van 'Les Bleus'. Hij wilde in het land blijven en zo snel mogelijk weer fit worden, maar werd weggestuurd door trainer Deschamps.

De twee hebben een moeizame geschiedenis. Benzema speelde van 2015 tot 2021 niet voor het Franse nationale elftal, vanwege een juridisch proces waarin de sterspeler was verwikkeld. Hij zou een andere voetballer, Mathieu Valbuena, hebben gechanteerd met een sekstape. Benzema was zodoende niet aanwezig bij het WK in Rusland, dat werd gewonnen door Frankrijk.

In het land werd de afgelopen dagen veel gespeculeerd over de mogelijke terugkeer van Benzema in de selectie voor de finale. Er was geen vervanger opgeroepen, dus dat zou mogen volgens de FIFA-regels. Benzema herstelde sneller dan verwacht en had alweer voor zijn werkgever Real Madrid gespeeld. Hoofdcoach Deschamps stak hier echter een stokje voor en weigerde vragen over Benzema te beantwoorden in de persruimte.

Benzema stuurde ondertussen een cryptische boodschap de ether in via zijn Instagram-account: 'Het interesseert me niet!” schreef hij. Het lijkt erop dat hij helemaal klaar is met de Franse succestrainer en het WK in Qatar.