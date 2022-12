Showkok Salt Bae pakt beker af van Argentijn na WK-wedstrijd. Messi probeert hem vergeefs te ontlopen

Tenenkrommende scènes op het voetbalveld na de WK-finale. De Turkse slager Nusret Gökçe, bekend als chef-kok Salt Bae, dringt zich op bij de Argentijnse spelers. Hij moet en zal met de sterren en de gouden beker op de film.

Het Instagram-account van Salt Bae staat bomvol gênante filmpjes en foto's, zoals de kleffe babbels en omhelzingen die hij telkens weer met FIFA-baas Gianni Infantino schijnt te moeten vastleggen. Ook Braziliaanse oud-voetballers Ronaldo en Roberto Carlos, de Franse topspits Mbappé en een hele trits Qatarese bobo's moeten eraan geloven.

Hier trekt het Turkse goudhaantje de cup uit handen van Cristian Romero en zijn kind:

Messi doet enorm zijn best om Nusret te ontlopen, maar ook hij moet op de foto met de Turk:

Messi ignoring Salt Bae is golden 🤣🤣 pic.twitter.com/SfCiz1wzXA — Omar Al Raisi (@Dantani) December 19, 2022

De restauranthouder heeft vijftien eetgelegenheden overal ter wereld, en fêteerde de crème de la crème van de showbizz- en voetbalwereld de afgelopen weken in Doha. De Turk snijdt peperdure biefstukken, soms volledig omgeven door bladgoud, in stukken aan tafel en gooit theatraal een snufje zout over het vlees. Daarna deponeert hij de vleesstukken in de gulzige monden van de multimiljonairs en roepen ze in koor: “Woooow.”

Salt Bae is grote vrienden met Infantino: