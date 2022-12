Zwarte rugby-international krijgt rotte banaan cadeau bij ‘Secret Santa’. Medespelers lachen hem uit

Een triest begin van de feestdagen in Italië, waar professionele rugbyer Cherif Traore (28) van het Italiaanse Benetton Treviso een rotte banaan in vochtige verpakking als kerstcadeau kreeg van een van zijn teamgenoten. Ze trokken lootjes voor 'Secret Santa', dus de gever bleef anoniem.

“Wat me nog het meest raakte, was hoe de meeste van mijn ploeggenoten me uitlachten”, vertelt de Italiaanse international. “Gelukkig kreeg ik de steun van enkele buitenlandse spelers. Ik wilde hierover deze keer niet zwijgen, in de hoop dat zulke dingen in de toekomst niet meer gebeuren en dat de anonieme dader er iets uit leert.”

Traore legt op Instagram uit dat hij al vaak slachtoffer is geweest van racisme in Italië. “Dan zet ik altijd mijn onverschillige gezicht op, alsof dat me niet kan raken. Maar dit was van een nog andere orde. Jongeren met verschillende culturen woonden deze kerstavond bij. Ik heb er een nacht niet van kunnen slapen.”

De club Benetton Treviso veroordeelt het incident, maar gaat geen onderzoek doen naar de dader. In een groepsgesprek werden de plooien gladgestreken. “Het voltallige team heeft zich verontschuldigd en ik heb die excuses aanvaard. Ik weet zeker dat we hier als ploeg sterker zullen uitkomen”, liet de vergevingsgezinde Traore nog weten.

Cherif Traore heeft zestien keer voor het nationale rugbyteam van Italië gespeeld en speelde dit jaar nog mee tijdens het befaamde Six Nations toernooi.