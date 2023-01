‘Schreuder mag blijven na crisisoverleg’

Alfred Schreuder mag voorlopig aanblijven als hoofdtrainer van Ajax, meldt De Telegraaf. Wel krijgt hij een nieuwe assistent-trainer naast zich krijgt.

Dat is de uitkomst van het crisisoverleg maandag.

Twee dagen voor de Feijenoord-Ajax gaf de Ajax-selectie in een gesprek met mental coach Joost Leenders aan ontevreden te zijn over de huidige staf. Dat gesprek was naar verluidt aangevraagd door de spelersraad, bestaande uit Dusan Tadic, Steven Berghuis, Edson Álvarez, Davy Klaassen en Jurriën Timber. Volgens het Algemeen Dagblad zouden de Ajacieden Winston Bogarde, die afgelopen zomer na het vertrek van Erik ten Hag zijn koffers moest pakken, graag terug zien keren.