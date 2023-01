Deze tennissers harkten het meeste prijzengeld binnen: vier vrouwen in top tien

Novak Djokovic won zondag opnieuw met overmacht de Australian Open. Dat deed hij niet alleen voor een mooie trofee in zijn prijzenkast, maar ook voor een slordige 2 miljoen euro. Inmiddels is hij met afstand de tennisser met het meeste prijzengeld.

Volgens cijfers van de ATP, mooi in een grafiek gezet door Statista, staat de Servische prof nu op 166,9 miljoen dollar aan prijzengeld, ruim 30 miljoen meer dan zijn rivaal Rafael Nadal. Verder is alleen Roger Federer de kaap van de 100 miljoen dollar gepasseerd.

Opvallend is dat de top tien van best betaalde tennissers vier vrouwen telt: de zusjes Williams, maar ook de Roemeense Simona Halep en Maria Sharapova uit Rusland. Het maakt duidelijk dat de strijd om gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen bij grote tenniswedstrijden effect heeft gehad. Zou je naar de top 13 kijken dan zijn er zelfs meer vrouwen dan mannen, want de plaatsen elf tot en met dertien worden bezet door achtereenvolgens Caroline Wozniacki, Petra Kvitova en Victoria Azarenka.