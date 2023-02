Wat een finish: atlete stopt rondje te vroeg, gaat erbij zitten en wint alsnog in beste jaartijd

De Ethiopische Diribe Welteji heeft wel een heel bijzondere overwinning geboekt in het Franse Val-de-Reuil. Ze won de 3000 meter op spectaculaire wijze, nadat ze een rondje te vroeg finishte en er al bij was gaan zitten na 2800 meter.

De 20-jarige atlete had een straatlengte voorsprong, maar leek met lege handen achter te blijven na haar 'Hilbert van der Duim-moment'. Haar 'haas' Charlotte Mouchet, die al eerder was uitgestapt, trok Welteji omhoog en maande haar aan om er nog een sprintje uit te gooien en de 3000 meter vol te maken. Dit lukte de Afrikaanse en uiteindelijk liep ze in 8.33,44 alsnog de beste jaartijd.

De Franse commentator kan het allemaal ook nauwelijks geloven en schreeuwt Welteji naar de streep, gevolgd door een oerkreet als ze de finish alsnog als eerste passeert: