Burgemeester Parijs: geen Russen op Spelen zolang oorlog duurt

Russische atleten zijn volgend jaar niet welkom bij de Olympische Spelen in Parijs als de oorlog in Oekraïne dan nog steeds bezig is. Dat meldt Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, dinsdag op Twitter. "Zolang Rusland oorlog blijft voeren tegen Oekraïne, wil ik niet dat er een Russische delegatie aanwezig is bij de Olympische Spelen", aldus Hidalgo. "Ik zou dat onfatsoenlijk vinden." Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) liet vorige week weten te onderzoeken of atleten uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag en met allerlei voorwaarden toch kunnen meedoen aan de Spelen. President Volodimir Zelenski van Oekraïne had de Franse president juist verzocht om Rusland en Belarus volledig te weren van de Spelen in Parijs.