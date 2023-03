Wereldprestatie: Belg Karel Sabbe finisht Barkley Marathons nipt binnen 60 uur

De Belgische ultraloper Karel Sabbe heeft het schier onmogelijke gepresteerd: hij heeft de helse 160 tot 200 kilometer lange tocht door Frozen Head State Park, Tennessee binnen de gestelde tijd van 60 uur afgerond en is daarmee de zeventiende ooit die dit kunstje heeft geflikt.

We schreven er enkele dagen geleden al over; de Barkley Marathons is met recht de meest bizarre en zware loopwedstrijd ter wereld. De laatste keer dat iemand de race uitliep, was in 2017. Dit jaar was het steenkoud, maar het regende niet en er was niet bijzonder veel mist, waardoor de omstandigheden relatief goed waren.

Veertig atleten hebben onvoorstelbaar afgezien en moesten hun eigen pad vinden door de scherpe struiken met een totaal hoogteverschil van ten minste 18.000 meter, terwijl ze alleen een simpele kaart en kompas mochten gebruiken, geen GPS. Onderweg verzamelen de deelnemers ter controle bladzijdes die zij uit boeken scheuren.

Slechts drie hebben de finish gehaald, onder wie onze zuiderbuur Sabbe, die in het dagelijks leven tandarts is.

Bekijk hier de finish van Sabbe in het donker. Hij had uiteindelijk na 60 uur ploeteren minder dan zeven minuten over om de bladzijdes in te leveren: