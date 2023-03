De ‘chick met die paardenstaart’ is het databrein van Ajax

Als hoofd sportwetenschap en data-analyse is Vosse de Boode (38) belangrijk voor Ajax. Ze is overal bij betrokken, van de trainingen tot de transfers, schrijft het FD. Ze weet vaak veel meer dan de treiner van de fysieke talenten van de spelers. Dat geloofde aanvankelijk lang niet iedereen. Maar intussen is dat anders, omdat ze vaak belangrijke informatie heeft. Voorbeelden? De 'vreemde' houding van keeper André Onana, die veel 'breder' stond dan bij Ajax werd aangeleerd, bleek na onderzoek in het lab eigenlijk veel effectiever. Dus werd de keeperstraining aangepast. En Frenkie de Jong gebruikte haar data om te bewijzen dat hij weliswaar weinig scoorde en assists gaf, maar vrijwel altijd betrokken was bij de opbouw van goals.

'In het begin was het van: wat doet die chick met die paardenstaart hier, met al die sensoren op het veld? Het moet wel over voetbal gaan.' Maar nee, dat voelde niet oneerlijk. 'Je wilt niet weten wat er allemaal voor onzin op voetballers afkomt, van geurtherapieën tot weet-ik-wat. Ik heb mijn plek moeten verdienen, maar zo is voetbal en dat geldt voor iedereen. Wie het team wil halen, moet eerst zijn waarde bewijzen.'