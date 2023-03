Zien: Fransman skiet naar nieuw snelheidsrecord (255,5 km/u)

De Franse skiër Simon Billy zet al jaren alles op alles om als snelste ooit van een berg af te jakkeren op ski's. Zes jaar geleden faalde hij nog, toen hij met 210 kilometer per uur onderuitging; nu heeft hij dan eindelijk zijn eeuwige roem te pakken.

Billy skiede met een hellingsgraad van 98 procent de berg af in een strak rood pak met aerodynamische helm. In zes seconden liep zijn snelheid op van 0 naar 200 km/u en even later lukte het hem om een nieuwe topsnelheid van 255,5 km/u te klokken op de steile Chabrières-piste. Hij verbetert hiermee het record van de Italiaan Ivan Origone uit 2016 met een halve kilometer per uur.

“Het was de afdaling van mijn leven. Dit is een jongensdroom die uitkomt. Het is ongelooflijk”, zegt Billy na de afdaling tegen de Franse krant Le Monde. Zijn vader Philippe Billy zette in 1997 op dezelfde piste het record op zijn naam door met 243 km/u naar beneden te razen. Nu is het record weer terug in de familie.

Bekijk hier op beelden van BFMTV hoe Billy naar beneden raast:

Bonusbeelden van Billy's dramatische val in 2017 tijdens zijn mislukte recordrun: