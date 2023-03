Viral video: zo reageert Neymar als hij 1 miljoen euro verliest met poker

Zelfs Neymar - met een maandsalaris van 4 miljoen euro - schrikt toch even als hij in een uur tijd een miljoen euro verliest met pokeren. De voetballer van Paris Saint-Germain lacht echter al weer snel. Komt dat omdat het allemaal één grote marketingstunt is?

De topvoetballer zit vanwege een blessure drie, vier maanden aan de kant. Alle tijd dus voor een potje onlinepoker. Dat loopt alleen niet helemaal zoals gepland. De PSG-vedette verliest in no time zo'n 5,6 miljoen Braziliaanse real, oftewel ruim een miljoen euro. Omdat hij zijn pokersessie live op Twitch streamde, konden zijn miljoenen volgers meegenieten.

Te zien is hoe Neymar zijn handen voor zijn gezicht slaat en lijkt te huilen. Een van zijn tegenspelers zet dan het bekende deuntje van de film Titanic in, waarna de voetballer zijn lachen niet meer kan inhouden. “Van één miljoen naar nul in zestig minuten”, klinkt het op de achtergrond. “Oh fuck, ik ga dit op YouTube zetten", aldus Neymar zelf.

De Braziliaanse voetbaltopper is een verdienstelijk pokeraar, die ook ambassadeur is van het bekende platform Pokerstars. Volgens Braziliaanse media is het filmpje dan ook niet meer dan een marketingstunt van de pokersite om aan te tonen dat er in het poker geen verschil is tussen wereldsterren en gewone spelers.

De opzet is in ieder geval geslaagd, want het filmpje gaat inmiddels de hele wereld over.