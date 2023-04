Bekende Schotse ultraloopster pakt de auto tijdens race, maar valt door de mand

Het is ook een heel eind, zo'n ultraloop van ruim 80 kilometer, maar onderweg de auto pakken, dat mag natuurlijk niet. De 47-jarige Joasia Zakrzewski werd betrapt en moest haar derde plek afstaan.

De Schotse ultraloopster zou 4 kilometer van de 50-mijlsrace van Manchester naar Liverpool met de auto hebben gedaan. Haar bedrog kwam vrij eenvoudig aan het licht toen de wedstrijdleiding de GPS-data bestudeerde. Volgens die gegevens zou ze 56 kilometer per uur hebben gelopen op een deel van het traject. Diskwalificatie volgde.

De loopster is niet de minste: ze haalde zilver en twee keer brons op het WK ultramarathon over 100 kilometer. Ook zette ze in februari nog een wereldrecord door in 48 uur tijd 411 kilometer hard te lopen tijdens de ultramarathon van Taiwan.

Volgens haar hardloopvriend Adrian Stott heeft Zakrzewski veel spijt. Ze was de avond voor de race pas aangekomen na een reis van 48 uur vanuit Australië. "De race verliep niet volgens plan. Ze zei dat ze zich misselijk en moe voelde tijdens de race en wilde stoppen’’, zei hij.

David Ovens, baas van de Schotse atletiekbond, had het niet van haar verwacht. "Het is erg teleurstellend om dit te horen, aangezien Joasia de afgelopen jaren zoveel succes heeft gehad. Ik hoop dat er een onschuldige verklaring is voor haar actie en dat ze haar succesvolle carrière kan voortzetten.’’