Duitse profvoetbalclub komt met revolutionair experiment: alle fans mogen gratis naar het stadion

Volgend seizoen zijn de eerste drie thuiswedstrijden van Fortuna Düsseldorf, spelend in de 2. Bundesliga, gratis te bezoeken. Er zijn 54.600 plekken in het stadion voor de fans. De club hoopt zo extra sponsorgelden, meer verkoop van merchandise en meer sfeer te bewerkstelligen.

Het revolutionaire idee wordt breed uitgemeten in het boulevardblad BILD. De Merkur Spiel-Arena zit normaal gesproken nauwelijks halfvol bij thuiswedstrijden. Het doel is om weer een kolkend stadion te krijgen, en daarvoor wil Fortuna Düsseldorf zijn recette van zo'n zeven miljoen euro per thuiswedstrijd inleveren. Het lijkt erop dat de kosten voor een groot deel gedekt gaan worden door sponsoren die wel houden van een stunt.

Ook uitsupporters mogen waarschijnlijk gratis naar het stadion komen. Als het plan goed verloopt, wil de club het hele seizoen doorgaan met de gratis tickets. Het stadion ligt op minder dan 60 kilometer afstand van Venlo, dus ook Nederlandse fans kunnen zonder veel moeite een gratis potje voetbal meepikken in een stadion dat net zo groot is als de Johan Cruijf Arena waar Ajax zijn thuiswedstrijden afwerkt.