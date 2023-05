Zien: Dirk ‘Aubergenius’ van Duijvenbode vreest voor zware knieblessure na podiumdansje

De Westlandse darter Dirk van Duijvenbode (30) zakte al door zijn benen op het podium voordat de eerste pijl richting de triple 20 vloog. Een enthousiast hardstyle-dansje bij zijn opkomst op het podium heeft mogelijk voor zware schade aan zijn kniebanden gezorgd.

'Aubergenius' verkeerde de afgelopen weken in topvorm, maar vreest nu voor een kruisbandoperatie. Hij kotste naar eigen zeggen van de pijn, maar won zaterdagavond op het Dutch Darts Championship in Leeuwarden op pure adrenaline toch nog zijn partij (6-5) tegen de Ier Dylan Slevin.

Het ging mis toen hij al stampend en 'pompend' met zijn vuisten op de hardstyleklanken van de Twentse dj Radical Redemption (Just Like You) zichzelf en het publiek opzweepte. De fans, sommigen zelfs uitgedost als levensgrote aubergine, zagen hem achterover vallen en met een grimas op het gezicht zijn act vervolgen.

Bekijk hier de beelden van het curieuze topsportmoment:

Just when you think you've seen it all! 😳



Dirk van Duijvenbode with a walk-on to remember in Leeuwarden!



The Dutchman takes an almighty tumble, but he manages to style it out! 😂



📺 https://t.co/M782z4qQ7i | #ET6 pic.twitter.com/z0ENDKkLVG — PDC Darts (@OfficialPDC) April 29, 2023

Van Duijvenbode raakte al eens eerder geblesseerd aan zijn knie. “Het gebeurde puur uit enthousiasme. Ik hoop niet dat het nu mijn achterste kruisband is. De vorige keer kon ik helemaal niet lopen, nu kan ik er nog een béétje op leunen. Dus we moeten het zien. Ik kan er nog weinig over zeggen, maar ik ben bang voor m’n meniscus of m’n achterste kruisband.”

Het fenomeen uit 's Gravenzande steekt de hand in eigen boezem: “Eigen schuld. Door alle drukte heb ik al een tijdje niet gefitnest. Normaal gesproken hield ik mijn been sterk door twee keer per week mijn benen te trainen, maar dat heb ik nu al een half jaar niet kunnen doen. Ik zat heel goed in m’n vel, maar ik vrees nu een stap terug te moeten doen. We hebben zo’n druk programma dat het ook lastig wordt om te gaan opereren. Maar goed, ik weet nog niet wat er aan de hand is. Ik hoop dat het niet te erg is”, verzucht Aubergenius in het AD.