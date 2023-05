Voormalig bondscoach schaatsen Pfrommer (87) overleden

Oud-schaatscoach Leen Pfrommer is na een kort ziekbed op 87-jarige leeftijd in het UMC van Utrecht overleden. Dat meldt zijn zoon aan het ANP. Pfrommer is een van de bekendste bondstrainers die de schaatssport in Nederland heeft gekend. Hij werd al in de jaren 60 van de vorige eeuw bondscoach en had onder anderen de grootheden Ard Schenk, Kees Verkerk en Jan Bols onder zijn hoede. Pfrommer coachte ook schaatskampioenen als Jan Bos, Hans van Helden, Piet Kleine en Marianne Timmer. Hij trainde in dertig jaar meer dan honderd schaatsers. De geboren Harderwijker bleef tot relatief hoge leeftijd actief als schaatscoach, als laatste bij de commerciële DSB-ploeg van Dirk Scheringa. Hij was in de jaren 80 ook enkele jaren actief als commentator bij de NOS. Toen Hilbert van der Duim op het WK van 1981 één ronde voor het einde van zijn rit op de 5 kilometer al stopte, volgde een beroemde kreet van Pfrommer, die nog vaak op televisie wordt herhaald: "Hilbert jongen, je moet doorrijden!".