Diversiteitshater Mazraoui aangepakt door Bayern Munchen-fans: “Respecteer onze waarden”

Een spandoek tegen een van de eigen spelers, het komt zelden voor in de Allianz Arena. Maar de Marokkaans-Nederlandse voetballer Noussair Mazraoui van Bayern München heeft het dit weekend voor elkaar gekregen.

En dit alles vanwege een steunbetuiging aan zijn in opspraak geraakte in Nederland geboren vriend Zakaria Aboukhlal, die weigerde om mee te doen aan een actie van de Franse voetbalbond tegen homofobie, waarbij de namen en rugnummers van alle spelers in regenboogkleuren waren geprint. Een week eerder snauwde Aboukhlal de vrouwelijke locoburgemeester van Toulouse af, waarna hij uit de selectie werd gezet. Hij gaf aan 'dat vrouwen, waar hij vandaan komt, niet zo tegen mannen praten'.

Warmlopen voor imamopleiding

“Alle kleuren zijn mooi. In Toulouse, München en overal. Respecteer onze waarden Mazraoui”, stond levensgroot op een aantal spandoeken achter het doel, tijdens het met 1-3 verloren thuisduel tegen RB Leipzig. Bij een deel van de aanhang viel de steunbetuiging aan zijn vrouwonvriendelijke en diversiteitshatende vriend Aboukhlal duidelijk verkeerd.

Mazraoui, die in maart aangaf dat hij na zijn actieve voetbalcarrière graag imam zou willen worden, schreef op Instagram: “God zegene je, broer”, afgesloten met twee hartjes, als steun aan Aboukhlal. Ook de Marokkaanse WK-held Hakim Ziyech sloot zich daarbij aan.