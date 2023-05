Voorzitter Frans olympisch comité stapt ruim jaar voor Spelen op

Brigitte Henriques is opgestapt als voorzitter van het Frans olympisch comité (CNOSF). Secretaris-generaal Astrid Guyart neemt haar functie voorlopig over. Henriques noemde interne conflicten en rivaliteit als reden voor haar vertrek. Over ruim een jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. Henriques, de eerste vrouwelijke voorzitter van CNOSF, werd donderdag na haar toespraak hartelijk toegejuicht door de algemene vergadering. "De situatie was niet langer houdbaar, ze heeft de juiste keuze gemaakt", reageerde een federatievoorzitter die aanwezig was.