Prachtig in beeld: het historische kwalificatierondje van Max Verstappen vs Fernando Alonso

Max Verstappen rijdt dit seizoen iedereen aan gort in zijn razendsnelle Red Bull-bolide. Er was eigenlijk maar één Formule 1-circuit waarbij hij vooraf zijn twijfels had over zijn winstkansen, en dat was de Grand Prix van Monaco.

Bekijk deze prachtige animatie en vergelijk zijn sublieme kwalificatierondje met runner-up Fernando Alonso.

Het trage stratencircuit van Monaco ligt de Red Bulls wat minder vanwege de afstelling van de wagen. Tegelijk is de kwalificatie nergens zo belangrijk als in het belastingparadijs, want in de nauwe straten is het enorm lastig inhalen. Zaak dus voor Max om op zaterdagmiddag alle registers open te trekken en elke millimeter van de baan te benutten. En dat deed hij.

Niemand ging zo strak langs de boarding op het moment suprème, zelfs de tweevoudig wereldkampioen en Spaanse racelegende Fernando Alonso delfde het onderspit tegen de genadeloze Nederlander.