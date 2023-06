Messi over zijn tijd in Parijs: “Mijn gezin en ik waren twee jaar lang ongelukkig”

Lionel Messi is blij dat hij weg kan uit Parijs, vertelt hij in een interview met Mundo Deportivo. “Ik kijk terug met gemengde gevoelens”, zegt Messi, die naar Inter Miami vertrekt. “Eigenlijk waren ik en mijn gezin twee jaar ongelukkig."

Hij vertelt verder: "Ik had het er niet naar mijn zin. En dat had een invloed op mijn gezinsleven. Ik miste veel van het leven en veel activiteiten van mijn kinderen. In Barcelona was ik voortdurend bij hen. In Parijs minder. We deden amper dingen samen. Ik had verwacht en gehoopt dat mijn avontuur bij PSG anders zou eindigen. Ach ja, de twee zware jaren zijn voorbij. Het is tijd om opnieuw te genieten. Met een grotere rol voor mijn kinderen, mijn gezin, mijn familie.”

Messi zoekt bewust de luwte op. “Ik had aanbiedingen van andere Europese teams, maar ik heb ze niet eens bekeken. Ik wilde Europa verlaten en de rust opzoeken. Minder in de schijnwerpers, wel meer aan mijn familie denkend. Met gemoedsrust. Ook al wil ik nog steeds alles winnen.”

De topvoetballer volgt ook niet het voorbeeld van andere grootheden, die richting de Saoedische zandbak vertrekken, zoals Ronaldo of Kanté. Zijn vrouw zou daar voor zijn gaan liggen. Ze had geen trek in een leven in het Midden-Oosten en vond het geen goede plek om hun drie kinderen groot te brengen.