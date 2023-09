Franse tennisster deelt horrorverhaal: 400 keer verkracht door coach, soms 3 keer per dag

De Franse tennisster Angelique Cauchy zegt zeker vierhonderd keer verkracht te zijn door haar coach toen ze minderjarig was. Coach Andrew Geddes is in 2021 al veroordeeld tot achttien jaar cel voor seksueel misbruik van vier meisjes tussen de 12 en 17 jaar.

"Onze club wist dat er ongepast gedrag met jongeren plaatsvond, maar dat werd toegelaten. ‘Want de coach bracht ons titels’, zeiden ze”, zo getuigt de nu 36-jarige Cauchy. Ze begon als groot tennistalent in 1999 te werken met Geddes. Al na een paar weken begon het misbruik. Ze was toen hooguit 13. "Ik zei meermaals tegen hem dat ik het niet wilde. Hij antwoordde dat zoiets normaal is in een relatie tussen coach en speelster, omdat beiden veel tijd met elkaar doorbrengen.”

Ze getuigde vorige week tegen haar coach. Over een trainingskamp vertelt ze: "Ik beleefde er de ergste twee weken van mijn leven. Ik heb er vaak gedacht om zelfmoord te plegen. Hij verkrachtte me soms drie keer per dag. De eerste nacht vroeg hij me om naar zijn kamer te gaan. Ik deed het niet en toen kwam hij naar mijn kamer. Dat was nog erger, want ik voelde me echt gevangen."

"Na de verkrachting moest ik bovendien in de ruimte blijven waar alles gebeurd was. Ik voelde me echt ‘vies’. De nachten daarna - het gaat misschien gek klinken - ben ik naar zijn kamer gegaan. Ik legde de dertien treden tussen onze kamers af om me te laten verkrachten. Bovendien maakte hij me wijs dat ik aids had. Tussen mijn 13 en 18 jaar dacht ik dat ik de ziekte had.”

