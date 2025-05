Aantal dopingcontroles in Nederlandse topsport blijft toenemen

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De Dopingautoriteit heeft vorig jaar 3256 dopingcontroles uitgevoerd binnen het nationale controleprogramma, een toename van 5,1 procent ten opzichte van 2023 en ruim boven het beoogde doel van 3000 controles. Er waren in 2024 zeven dopingcontroles met een positieve uitslag, vier meer dan een jaar eerder. Dat staat in het jaarverslag van de instantie die in Nederland het antidopingbeleid uitvoert.

De Dopingautoriteit voert gerichte controles uit op basis van onder meer uitgebreide risicoanalyses. Dit betekent dat in sommige sporten veel meer wordt gecontroleerd. In wielrennen (467 controles), atletiek (451), schaatsen (391), voetbal (358) en roeien (298) is in 2024 het vaakst gecontroleerd.

De autoriteit registreerde in 2024 achttien positieve dopingtesten, maar in elf gevallen was er sprake van een medische dispensatie. De zeven overtredingen vonden plaats in atletiek, ijshockey (twee keer), powerliften (twee keer), rugby en volleybal. Drie van de zeven betrapte sporters hebben al een schorsing aanvaard.

'Afschrikwekkend'

"Met de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in Parijs was 2024 een bijzonder jaar voor de sport. Voor de Dopingautoriteit lag het zwaartepunt in aanloop naar de Spelen met een uitgebreid en succesvol educatie- en controleprogramma", meldt voorzitter Vincent Egbers. De instantie slaagde erin 99 procent van de individuele sporters en 81 procent van de teamsporters te controleren voor aanvang van de Spelen. Voor de paralympiërs lagen die percentages op 97 (individueel) en 88 (team) procent.

"Voor de Dopingautoriteit wordt het verzamelen en onderzoeken van informatie steeds belangrijker", vervolgt Egbers. "Bij de opsporing van dopingovertredingen gaan we informatiegestuurd te werk. Dopingcontroles worden gericht ingezet, op basis van risk assessment (risicobeoordeling) en een testdistributieplan. Dit systeem van controles draagt niet alleen bij aan effectieve opsporing, er gaat ook een belangrijke afschrikwekkende werking vanuit."