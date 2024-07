Ajax begint voorronde Europa League met zege op Vojvodina

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina gewonnen. De ploeg van de nieuwe trainer Francesco Farioli won in een goed gevulde Johan Cruijff ArenA met 1-0 van de Serviërs door een treffer van Branco van den Boomen in de slotfase. De return is volgende week donderdag in Novi Sad.

Als Ajax er ten koste van FK Vojvodina in slaagt om de derde voorronde van de Europa League te bereiken, wacht daarin een ontmoeting met Panathinaikos uit Griekenland of Botev Plovdiv uit Bulgarije. Daarna volgen nog play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi.