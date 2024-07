Beurskoersen Uber en Lyft veren op na uitspraak over chauffeurs

NEW YORK (ANP) - Taxibedrijven Uber Technologies en Lyft zagen hun beurskoers op Wall Street donderdag opveren na een voor de bedrijven gunstige uitspraak van de hoogste rechtbank in Californië. De rechter oordeelde dat Uber- en Lyft-chauffeurs daar beschouwd moeten worden als zelfstandigen en niet als werknemers. Beleggers reageerden verheugd daarop, al gingen de aandelen te midden van een bredere malaise in de Amerikaanse techsector uiteindelijk wel met beperkte koersverliezen de handel uit.

Uber eindigde 0,6 procent lager en Lyft verloor 1,4 procent. Maaltijdbezorger DoorDash, waarover de rechter zich ook uitsprak, zakte 1,6 procent. Voor de ondernemingen is de uitspraak een opsteker. Ze hebben de afgelopen jaren honderden miljoenen geïnvesteerd in campagnes om de kern van hun verdienmodel te verdedigen.

In tal van landen speelt deze discussie. Zo zijn er in Nederland ook rechtszaken over de zogenoemde schijnzelfstandigheid van Uber-chauffeurs. Vakbonden betogen al jaren dat die chauffeurs eigenlijk werknemers zijn en ook de voordelen zouden moeten genieten die horen bij werknemerschap.