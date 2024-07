Harris 'klaar' voor een debat met Trump op 10 september

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident en beoogd presidentskandidaat van de Democraten, Kamala Harris, wil met Donald Trump in debat op 10 september. Op die datum was bij ABC News een debat gepland tussen Trump en Joe Biden.

"Ik heb ingestemd met het al eerder overeengekomen debat op 10 september. Hij stemde daar eerder mee in. Nu lijkt het erop dat hij aan terugkrabbelen is", zei Harris over Trump. "Maar ik ben er klaar voor."

Na de terugtrekking van Biden uit de verkiezingsrace liet Trump doorschemeren dat hij dat debat mogelijk niet meer wilde doen. Vooral omdat het wordt georganiseerd door ABC. Liever heeft hij een debat bij het rechtsere Fox News. Die zender heeft deze week de twee uitgenodigd voor een debat op 17 september.

In de peilingen gaan Harris en Trump gelijk op. In de jongste peiling van onder meer The New York Times heeft Trump een voorsprong van 48 procent tegen 46 procent voor Harris. Het verschil tussen de twee valt binnen de foutmarge. In een peiling van dinsdag van Reuters en Ipsos stond Harris op 44 procent en Trump op 42 procent. Ook dat verschil was binnen de foutmarge.