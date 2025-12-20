Ajax speelt gelijk in uitduel met NEC

NIJMEGEN (ANP) - Het duel tussen NEC en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar op een gelijkspel in het Gofferstadion in Nijmegen (2-2).

Ajax blijft de nummer 3 van de Eredivisie, met een voorsprong van 1 punt op NEC. Bryan Linssen schoot NEC in de derde minuut op voorsprong (1-0). Volgens de videoscheidsrechter liet doelman Vitezslav Jaros een inzet van de aanvaller helemaal over de achterlijn rollen. Kasper Dolberg maakte gelijk en Mika Godts schoot Ajax vlak voor rust op voorsprong.

NEC scoorde ook snel in de tweede helft. Sami Ouaissa tekende in de 46e minuut voor 2-2. Diezelfde Ouaissa werd na een uur van het veld gestuurd na een overtreding op Davy Klaassen. Met een man meer op het veld kwam Ajax niet meer tot een derde treffer.