ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ajax speelt gelijk in uitduel met NEC

Sport
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 22:51
anp201225132 1
NIJMEGEN (ANP) - Het duel tussen NEC en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar op een gelijkspel in het Gofferstadion in Nijmegen (2-2).
Ajax blijft de nummer 3 van de Eredivisie, met een voorsprong van 1 punt op NEC. Bryan Linssen schoot NEC in de derde minuut op voorsprong (1-0). Volgens de videoscheidsrechter liet doelman Vitezslav Jaros een inzet van de aanvaller helemaal over de achterlijn rollen. Kasper Dolberg maakte gelijk en Mika Godts schoot Ajax vlak voor rust op voorsprong.
NEC scoorde ook snel in de tweede helft. Sami Ouaissa tekende in de 46e minuut voor 2-2. Diezelfde Ouaissa werd na een uur van het veld gestuurd na een overtreding op Davy Klaassen. Met een man meer op het veld kwam Ajax niet meer tot een derde treffer.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 06.03.17

Balkenende boos dat de VVD jaren loog over Hirsi Ali

EB-OkvdWkAE4ULs

Foto’s tonen Bill Clinton met Ghislaine Maxwell in zwembad en jacuzzi; Trump vooral afwezig in stukken

Scherm­afbeelding 2025-12-20 om 05.45.58

Wiersma-1: de bijzonder PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma

117650625_m

Deze ontdekking kan ons mogelijk langer gezond houden

anp201225109 1

Krant: doden en veel gewonden na massale vergiftiging in Moskou

ANP-449212350

Elke nacht acht uur slapen? Zo kom je erachter hoeveel slaap je echt nodig hebt

Loading